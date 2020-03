Fabio Borriello, che fine ha fatto il “Campione” preso dal Milan

Ricordi Fabio Borriello, il giocatore scelto dal Milan al termine di “Campioni, il sogno”? Ecco che fine ha fatto il difensore, fratello di Marco. Oggi ha una vita tutta nuova.

Come dimenticare “Campioni, il sogno”, il primo (e ultimo) realty show sul calcio. Era il 13 settembre del 2004 quando Italia Uno mandò in onda la prima puntata.

Il programma, condotto da Ilaria D’Amico, aveva lo scopo di raccontare la vita di una squadra e di uno spogliatoio. In questo caso, il Cervia, allenato dal mitico Ciccio Graziani. Che, di quella esperienza, ricordiamo più i divertenti scatti d’ira che grandi risultati o intuizioni tattiche.

Al termine della stagione, tre giocatori avrebbero vinto un contratto professionistico con le tre big d’Italia. L’Inter scelse Cristian Arrieta, la Juventus il centrocampista Lorenzo Spagnoli e il Milan il difensore Fabio Borriello, fratello del più famoso Marco.

Ma dopo la vittoria del realty, di questi tre non ne abbiamo più sentito parlare, salvo Arrieta, acquistato qualche anno dopo dal Lecce in Serie B. Borriello, invece, non ha avuto grande successo. Che fine ha fatto? Scopriamolo.

Cosa fa oggi Fabio Borriello

Classe 1985, è Nato a Napoli il 16 dicembre. Come detto, difensore centrale. Nel 2005 quindi vince “Campioni, il sogno” e firma un contratto professionistico con il Milan.

Ma con i rossoneri, e in generale nel mondo del calcio, non ha avuto grande successo.

Il Diavolo lo girò in prestito in Serie C prima al Lecco e poi al Pro Vasto, ottenendo risultati negativi. Così la cessione definitiva all’AC Lugano, in Svizzera, per la stagione 2007-2008, anche qui senza successo.

Si conclude così la carriera di Fabio Borriello, come visto durata molto poco. Di recente è tornato alla ribalta in un altro contesto: il gossip. Infatti ha avuto una relazione con la cantante Emma Marrone, conclusa nel 2014.

Oggi è completamente fuori dal momentop del calcio ma è amministratore delegato della della società FB Internazionale SAGL, attiva nel settore immobiliare.

