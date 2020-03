Milan, dopo Saelemaekers occhi su un nuovo talento dell’Anderlecht

Il Milan continua a guardare con interesse ai giovani talenti: l’ultima idea porta nuovamente in casa Anderlecht. Occhi puntati su un esterno classe 2002.

In estate il Milan continuerà a puntare sui giovani. La linea societaria è ormai chiara da tempo e quando riaprirà il calciomercato i rossoneri proveranno ad aggiungere in rosa nuovi calciatori di talento ma dall’età bassa.

Ivan Gazidis, che sta lavorando per dare un assetto societario definitivo dopo l’addio di Boban, con il suo staff, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ha messo nel mirino Jeremy Doku.

Il calciatore classe 2002 è un’ala destra, che si è messa in luce in questa stagione con la maglia dell’Anderlecht. Nonostante la giovane età è già protagonista sia con il suo club, con cui ha collezionato 27 presenze stagionali, sia con la nazionale Under 21. Il Milan è dunque pronto a mettere le mani su un nuovo talento del calcio made in Belgio, dopo l’arrivo in inverno di Saelemaekers, sempre dalla stessa squadra.

