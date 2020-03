El Shaarawy: “Pensavo che sarei rimasto sempre al Milan”

Stephan El Shaarawy su Instagram ha speso belle parole sul fatto di aver giocato nel Milan, squadra per la quale ha sempre tifato. Il gol più emozionante lo ha segnato in rossonero.

Stephan El Shaarawy ha vestito la maglia del Milan tra il 2011 e il 2015, prima di trasferirsi al Monaco e successivamente alla Roma. Dall’estate 2019 ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Cina, dove è stato acquistato dallo Shenzhen Shenhua.

Nonostante l’esperienza rossonera sia lontana, il 27enne esterno offensivo ricorda positivamente quel periodo. Nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato cosa significhi per lui il Milan: «Penso che ormai lo sappiano tutti. Arrivare a 18 anni nella squadra del tuo cuore è un sogno che si realizza e sinceramente credevo di restarci per tutta la carriera. Molte volte non sempre i cambiamenti dipendono solo ed esclusivamente dal giocatore. Si erano create delle circostanze che mi hanno portato a fare quella scelta ma nessuno potrà mai cambiare quello che provo per questi colori».

Quando gli è stato domandato quale sia stato il più emozionante della sua carriera, ha risposto “Il primo in Serie A“. Il riferimento è alla rete segnata in rossonero contro l’Udinese a San Siro nel settembre 2011.

