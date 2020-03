Florentino, l’agente spiega: “Ecco perché non è andato al Milan”

Il procuratore di Florentino Luis racconta il motivo del mancato trasferimento del talento del Benfica al Milan. Nel mercato invernale i rossoneri hanno fatto un’offerta reale.

Florentino Luis è uno dei giocatori che il Milan ha concretamente cercato di prendere nel corso del calciomercato di gennaio 2020. Il club rossonero si è fatto avanti, ma il Benfica ha rifiutato l’offerta.

Sul tavolo c’era una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a una cifra elevata. La società di Lisbona ha preferito respingere il tentativo del Diavolo, dopo aver già ceduto con una formula simile Gedson Fernandes al Tottenham. L’operazione è sfumata e non è arrivato nessun rinforzo per il centrocampo di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE -> MILAN, CHE FINE HA FATTO RODNEY STRASSER?

Florentino Luis al Milan: perché l’affare è saltato

Bruno Carvalho Santos, CEO dell’agenzia Team of Future, è agente di Florentino Luis. Ai microfoni di calciomercato.com ha spiegato perché a gennaio il trasferimento al Milan non è andato in porto: «Perché la stata una scelta di mercato del Benfica che noi rispettiamo. Il Benfica crede tanto in Florentino, anche per questo ha fissato una clausola di rescissione di 120 milioni. Fa parte del progetto del club».

Il procuratore del centrocampista classe 1999 ha spiegato che il Benfica ha bloccato tutto. Ad ogni modo, non esclude che i contatti possano riprendere in futuro anche se oggi fare previsioni è complicato: «Con il coronavirus in tutta Europa nessuno sa veramente cosa succederà nel prossimo mercato. Lasciamo tutto in aperto, tutto può succedere, anche perché probabilmente sarà un mercato con più spazio per i prestiti e scambi di giocatori».

Il prezzo del cartellino di Florentino Luis supera i 30 milioni di euro e non sarà facile per il Milan fare un simile investimento. Qualche cessione particolarmente onerosa potrebbe permettere alla dirigenza di presentarsi dal Benfica con una buona offerta.

LEGGI ANCHE -> CHELSEA, SUPER OFFERTA AL MILAN PER DONNARUMMA