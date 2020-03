Gabbia: “La maglia del Milan trasmette emozioni, un sogno indossarla”

Matteo Gabbia oggi ha concesso un’intervista a Sky Sport. Ovviamente, come tutti in Italia, è chiuso in casa e sta rispettando le regole. Si allena come può, seguendo le direttive di Stefano Pioli e dello staff.

Il difensore del Milan si è così espresso sul momento particolare che sta vivendo a livello personale: “Sto bene, sia io che la mia famiglia e questa è la cosa più importante. Dal punto di vista sportivo dispiace questo stop perché stavo vivendo un periodo emozionante. Spero di tornare presto a vivere certe emozioni. Ora sto cercando di tenermi allenato. Era arrivato un momento felice per me, stavo giocando con continuità e di questo sono soddisfatto”.

Gabbia è contento di indossare la maglia rossonera e spera di indossarla a lungo: “È sempre stato il mio sogno giocare nel Milan. Indossare questa maglia mi trasmette grande emozioni. La spinta che ti dà giocare nella tua squadra del cuore è unica. Spero di avere ancora tanti anni per indossare questa maglia”.

