Ibrahimovic e la challenge in quarantena: “Ora tocca a voi”

Sfida sui social network lanciata da Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante rossonero cerca di ingannare così il tempo costretto a casa.

Come sconfiggere la noia per la quarantena? Zlatan Ibrahimovic ha provato a lanciare una sfida sui ‘social’ per divertirsi ed ingannare il tempo.

Il campione del Milan sul suo profilo Instagram ha lanciato una sfida a tutti i suoi follower: mostrare le proprie qualità tecniche con il pallone in una sorta di ‘challenge’, inviando i video e chiamando in causa amici e conoscenti.

Un modo giocoso per evitare la noia e lo sconforto della quarantena forzata, a causa dell’emergenza Coronavirus che sta bloccando il mondo intero.

Ibra ha scritto: “Skillz skillz skillz durante la quarantenza. Fate come me, Pogba e Lisa Zimouche e mostratemi i vostri numeri con qualsiasi pallone e taggate un amico”. Volete rispondere al suo invito?

