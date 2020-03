Milik, non solo Milan: si inserisce una big spagnola

Non sarà facile per i rossoneri riuscire ad arrivare ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli piace anche all’estero.

Per molti il Milan dovrebbe puntare ciecamente su Arkadiusz Milik. Il bomber polacco è considerato un acquisto ideale per l’attacco del futuro.

Il centravanti potrebbe lasciare Napoli, visto che non rinnoverà il suo contratto e non sembra rientrare nelle simpatie del pubblico campano. Inoltre per il Milan sarebbe un sostituto ideale del quasi sicuro partente Zlatan Ibrahimovic.

Ma c’è un ostacolo, che riguarda in primis la concorrenza per Milik. Secondo Tuttosport i rossoneri devono guardarsi dall’Atletico Madrid, club di prima fascia della Liga spagnola.

Anche i media iberici sono sicuri: l’Atletico cambierà centravanti in vista della prossima stagione. E Milik potrebbe essere la prima scelta di Diego Simeone e del suo d.s. Andrea Berta, entrambi grandi conoscitori della Serie A italiana.

Diego Costa è in partenza da Madrid, il suo rendimento recente non soddisfa l’Atletico e l’ambiente in generale. Per sostituirlo i ‘colchoneros’ potrebbero convincere il Napoli a cedere l’ex Ajax, attaccante completo e con una carriera tutta da sfruttare.

Un problema per il Milan, che di certo economicamente non potrebbe competere con l’Atletico, squadra che disputa regolarmente la Champions League. A meno di una strategia vincente e decisiva.

