Theo Hernandez: “Tre idoli milanisti. Che bella la Curva Sud”

Altre interessanti risposte di Theo Hernandez nel Q&A odierno con i tifosi rossoneri, pubblicato su Instagram dal club.

Tante le domande di tifosi e utenti rivolte a Theo Hernandez sul web. Il terzino del Milan si è concesso al Q&A pubblicato sul profilo Instagram del club rossonero.

Theo ancora non parla italiano, ma si promette di farlo a breve: “Non sto studiando e non lo parlo, è una lingua difficile. In squadra poi ci sono tanti compagni che parlano lo spagnolo. Ma lo capisco bene e presto inizierò a parlarlo”.

Sui cori della Curva Sud: “Mi piacciono i cori, anche se quello che mi emoziona di più riguarda me. Quando mi dicono ‘oh oh oh oh, Theo, Theo!”

Sui suoi idoli in casa Milan: “Ronaldinho, Kakà e Maldini. Sono loro i miei modelli rossoneri”.

Su come si sta trovando in Italia: “Mi trovo molto bene, mi piace la città di Milano. Anche con i compagni, sono tutti molto simpatici e ho un buon feeling con tutti. In particolare con gli spagnoli, con loro parlo e scherzo di più. Ultimamente, con la quarantena, non ci parliamo molto. Ma continuo a sentire Castillejo, ci confrontiamo e chiacchieriamo di questo caos”.

Sulle emozioni di tornare in campo dopo questo stop forzato: “Speriamo solo finisca tutto presto. Non vediamo l’ora di ricominciare, per questo cerchiamo di restare in forma e lavorare anche da casa”.

Un messaggio a medici e infermieri, in battaglia contro il Coronavirus: “Mando un forte grazie a tutti loro che stanno lavorando per noi. Sicuramente vinceremo tutti assieme questa battaglia. Sempre forza Milan! Ai tifosi dico di restare a casa”.

