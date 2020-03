Fekir opzione complicata: spunta anche il Real Madrid

Fekir può lasciare il Betis al termine della stagione. Piace il Milan, pronto a mettere sul piatto 40 milioni ma i rossoneri devono guardarsi dalla concorrenza del Real.

Nabil Fekir è stato con forza accostato al Milan negli ultimi giorni. Dalla Spagna è rimbalzata la notizia di una possibile offerta da ben 40 milioni di euro da parte dei rossoneri per convincere il Betis.

L’ex Lione potrebbe davvero lasciare il club andaluso al termine della stagione, dopo solo un anno, ma portarlo in Italia per il Diavolo non sarà per nulla facile. La concorrenza, infatti, non manca: in Inghilterra il fantasista piace parecchio all’Arsenal ma il pericolo maggiore arriva proprio dalla Spagna, con le due squadre di Madrid pronte a presentare la propria offerta.

Il francese classe 1993 si è ben ambientato con la maglia biancoverde e i numeri sono dalla sua parte: in ventidue partite in Liga, ha messo a segno ben sette gol e sei assist.

Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Real potrebbe avere la carta giusta da giocare per convincere il Betis a cedere Fekir. Si tratta di Ceballos, che è pronto a far ritorno nella Capitale dopo il prestito all’Arsenal. Lo spagnolo, però, non rientra nei piani di Zidane e proprio per questo potrebbe essere sacrificato per arrivare a Fekir.

