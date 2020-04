Calciomercato Milan, dopo Donnarumma: idee Maximiano e Benitez – VIDEO

In attesa di capire se Gianluigi Donnarumma rinnoverà il contratto oppure dovrà essere ceduto, il Milan si guarda attorno alla ricerca di un portiere che possa eventualmente sostituirlo. Dal Portogallo rimbalza la notizia inerente un interesse rossonero per Luis Maximiano, 21enne estremo difensore dello Sporting Lisbona che va in scadenza nel giugno 2021 e che piace anche all’Inter. Un altro profilo che viene valutato è Walter Benitez, 27enne argentino del Nizza che a giugno si libera a parametro zero. Un’interessante occasione di calciomercato per diverse società, dunque. Il Milan sta pensando a più opzioni, ma prima dovrà risolvere la questione Donnarumma definitivamente.

