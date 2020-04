Sportmediaset – Milan, il piano per acquistare Rebic

Il Milan è soddisfatto del rendimento di Ante Rebic e vuole trattare con l’Eintracht Francoforte l’acquisto definitivo. Anche André Silva può rientrare nei discorsi.

Ante Rebic ha sorpreso positivamente nel 2020 e il Milan sembra intenzionato a tenerselo stretto. Lo può fare sicuramente fino al 2021, quando scadrà il prestito dall’Eintracht Francoforte.

Oggi Sportmediaset ha spietato che il club rossonero vorrebbe trattare già al termine di questa stagione l’acquisto definitivo del giocatore. L’intenzione è quella di abbassare l’attuale valutazione del cartellino, che si aggira sui 25 milioni di euro, e poi valutare l’ingaggio di un centravanti di spessore internazionale con costi compatibili con il bilancio.

Rebic ha segnato 7 gol in 18 presenze con la maglia del Milan. Tutte le marcature sono state realizzate nel nuovo anno, visto che i primi mesi del croato in rossonero erano stati anonimi. Nel 2020 è sembrato un giocatore completamente diverso e si è rivelato decisivo. La società intende puntare su di lui per il futuro.

L’Eintracht Francoforte e il Milan dovranno parlare anche di André Silva, che si è trasferito in Germania con la stessa formula di Rebic. Entrambi hanno contratti in scadenza a giugno 2022 con i club proprietari dei rispettivi cartellini. Una soluzione può essere trovata già nel prossimo calciomercato estivo, altrimenti slitterà tutto di un anno.

LEGGI ANCHE -> MILAN, KESSIE AL NAPOLI IN CAMBIO DI MILIK?