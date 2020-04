Sacchi su Rangnick: “Non lo conosco, ma una cosa posso dirla”

Arrigo Sacchi promuove Rangnick, accostato al Milan negli ultimi mesi. L’ex tecnico del Milan parla anche del momento che il mondo sta attraversando.

Arrigo Sacchi compie oggi 74 anni. L’ex tecnico del Milan, per l’occasione, è stato intervistato da ‘Sportmediaset’. Difficile parlare di calcio in questo momento, con il mondo alle preso con la battaglia al coronavirus: “Il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti – esordisce Sacchi – Muoiono persone ogni giorno. stiamo lottando con la morte per salvare le persone, quindi si fa fatica a parlare di calcio”.

Il 74enne ha poi rilasciato una battuta su Rangnick, che continua ad essere accostato al Milan: “Io credo che lui sia un bravo tecnico – prosegue – però devo dire che personalmente non lo conosco e non ho mai parlato con lui. Qualche volta ho visto giocare le sue squadre e giocavano un buon calcio”.

LEGGI ANCHE: SCAMBIO MILAN-TORINO