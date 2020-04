Calciomercato Milan, Kessie al Napoli per prendere Milik? – VIDEO

Arkadiusz Milik è un attaccante che il Milan sta prendendo in considerazione per il prossimo calciomercato estivo. Il polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e la trattativa con il Napoli per il rinnovo è in alto mare. Per questo può cambiare squadra a fine stagione e il club azzurro ha già fissato sui 35 milioni di euro il prezzo del cartellino. Il Milan per abbassare l’esborso economico potrebbe offrire una contropartita tecnica al Napoli. Il nome giusto può essere quello di Franck Kessie, mediano molto gradito a Gennaro Gattuso e che rimpiazzerebbe il partente Allan nel centrocampo partenopeo.

LEGGI ANCHE -> MILAN, PIACCIONO ANCHE SCAMACCA E DAVID PER L’ATTACCO