Kaka: “Vi racconto il gol contro il Manchester United. Ronaldo il migliore”

Ricardo Kaka è tornato a parlare della sua carriera: i momenti migliori sono stati con la maglia del Milan ma anche il peggiore.

Ricardo Kaka si è concesso ai tifosi, rispondendo in diretta Instagram sul canale ufficiale della FIFA. Il brasiliano ha ricordato il gol contro il Manchester United, che i tifosi del Milan hanno ancora nel cuore: “Non sono mai stato un giocatore veloce ma puntavo molto sull’accelerazione. E’ da lì che è nato il gol più bello , quello contro i Red Devils”.

Kaka ha giocato anche con la maglia di San Paolo e Real Madrid ma i migliori momenti in carriera sono stati con il Milan: “La maggior parte sono in rossonero – ammette -, la Champions del 2007, il Mondiale per Club, il Pallone d’Oro e il FIFA Best Player of the Year. Il peggiore? Istanbul”.

Tanti i campioni con cui l’ex numero 22 ha giocato nel corso della sua carriera: “Ho potuto giocare con dei fenomeni, ma Ronaldo per me è stato il migliore, dopo dico Ronaldinho“, concluse Kaka.

