Milan, Andrea Conti è diventato papà: è nato Leonardo

È un periodo difficile a causa dell’emergenza coronavirus, ma ogni tanto escono anche belle notizie. Una di queste è la nascita di Leonardo Conti, figlio di Andrea Conti e della compagna Martina.

Il Milan tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha dato la notizia della paternità del terzino rossonero. Nelle settimane scorse il giocatore aveva pubblicato foto della sua ragazza in dolce attesa e finalmente il piccolo è nato. Congratulazioni alla famiglia Conti per il nuovo arrivo, che sicuramente porta una ventata di gioia in un momento non facile.

Congratulations to Martina and Andrea on the arrival of their son, Leonardo Conti ❤️

A glimmer of hope in these difficult times 💫

Congratulazioni da tutta la famiglia rossonera a Martina e Andrea per la nascita di Leonardo Conti! ❤️

— AC Milan (@acmilan) April 2, 2020