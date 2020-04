Shevchenko: “Milan seconda casa. Che emozione lo Scudetto a San Siro”

Un video dedicato ad Andriy Shevchenko, campione ucraino del Milan di un tempo che racconta le sue emozioni rossonere.

“Il rosso e il nero saranno sempre nel mio cuore”. Parole di Andriy Shevchenko. Lo storico centravanti ucraino è tornato a parlare della sua gloriosa esperienza al Milan.

Sheva, oggi c.t. ucraino, è stato omaggiato dal suo vecchio club con un video che ricalca le sue gesta sul campo: “Il Milan mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, ho vinto una Champions League”.

Shevchenko ha parlato dei suoi inizi: “A 22 anni volevo giocare in Serie A. Il Milan mi seguiva e ho accettato subito. All’inizio faticai ad inserirmi, ma Zaccheroni fu molto importante per me. Ebbi un ottimo rapporto con lui. La prima partita in cui mi feci valere fu a Roma contro la Lazio, segnai una tripletta”.

Un bomber implacabile: “Vincere la classifica marcatori al primo anno non è cosa da poco. Era un Milan in costruzione, ero sicuro che avremmo fatto grandi cose”.

Sullo Scudetto vinto nel 2004: “Fu una grande gioia. Ce lo giocavamo contro la Roma. All’Olimpico vincemmo e iniziammo la rimonta. Che emozione trionfare a San Siro battendo proprio i nostri rivali. E’ stato uno dei momenti più belli della carriera”.

Sul Pallone d’oro: “Credevo di meritarlo, avevo dato tutto. Fu bellissimo vincerlo e alzarlo di fronte ai miei tifosi del Milan. Sono rimasto legatissimo a loro, al popolo italiano. Milano è la seconda casa”.

LEGGI ANCHE -> COPPA ITALIA SENZA SPAZIO: SALTA L’EDIZIONE 2020?