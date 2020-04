Ceballos torna sul mercato, un profilo giusto per il Milan

Dani Ceballos è pronto a far ritorno al Real Madrid dopo il prestito all’Arsenal. Il centrocampista difficilmente indosserà ancora la maglia dei Blancos.

L’avventura di Dani Ceballos all’Arsenal è giunta ai titoli di coda. Il centrocampista spagnolo classe 1996 non è riuscito a lasciare il segno come i Gunners speravano, anche per via di alcuni guai fisici. Il calciatore in estate farà così ritorno al Real Madrid, dove però sarà solamente di passaggio. Zinedine Zidane – come riportano in Spagna – non sembra intenzionato, infatti, a puntare su Ceballos, che torna ad essere dunque sul mercato.

L’estate scorsa il centrocampista, protagonista di un ottimo europeo Under 21 con la sua nazionale, era finito nel mirino del Milan, che però non ha voluto prenderlo in prestito. Maldini lo apprezza particolarmente e se dovesse essere ancora al suo posto di Dt anche la prossima estate potrebbe tornare alla carica per il giocatore.

E’ chiaramente solo un’idea ma Ceballos rappresenta il profilo perfetto per il nuovo Milan, giovane, con esperienza e possibile futuro campione. I rapporti con il Real – come più volte detto – sono ottimi.

Altri club, soprattutto in Spagna, stanno già fiutando l’affare: Valencia e Betis sarebbero, infatti, interessati a dare una maglia da titolare al giovane centrocampista spagnolo.

