Ceferin: “Stop campionati? A rischio partecipazione alle coppe”

Ceferin non ha gradito la chiusura anticipata del campionato belga. I club rischiano l’esclusione dalle coppe: le altre leghe sono avvertite.

La decisione della Federcalcio belga di assegnare il titolo al Bruges, chiudendo anticipatamente il campionato, per via dell’emergenza coronavirus, non è piaciuta alla UEFA. Il presidente Aleksander Ceferin – intervistato da ‘Zdf’ – non ha usato troppi giri di parole per farlo capire: “Non credo che questa sia la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti sia più comodo”.

Rischio esclusione dalla Champions ed Europa League: “I belgi e le federazioni che potrebbero considerare di fare lo stesso stanno rischiando la partecipazione alla competizione europea del prossimo anno”.

LEGGI ANCHE: THIAGO SILVA SOGNA IL RITORNO