FIFA 20 FUT Birthday, un milanista nel team 2

C’è anche Theo Hernandez nel team 2 di FUT Birthday. Upgrade per il terzino del Milan così come per tutti gli altri giocatori inseriti in squadra.

C’è anche Theo Hernandez nella Squadra 2 di FUT Birthday. EA Sports ha messo a disposizione di chi gioca a FIFA 20 Ultimate Team dei calciatori, tra cui il terzino del Milan, con un upgrade alle loro ‘mosse abilità’ e ‘piede debole’.

Nel team, oltre al giocatore rossonero, ci sono anche van Dijk, Pogba, Bale, Di Maria, Lacazette, Douglas Costa, Saint-Maximin, Lemar, Da Costa, Lasagna ed Eggestein.

