Un talento del Lione in orbita Milan: si svincola a giugno

Un giovane difensore francese in orbita rossonera per la prossima estate. In vista un possibile acquisto a costo zero.

Continua la caccia dei talent scout del Milan ai giovani talenti internazionali. Un progetto già iniziato da tempo che verrà portato avanti anche in futuro.

Tra i nomi in orbita rossonera c’è da qualche mese quello di Pierre Kalulu. Si tratta di un terzino francese, nato e cresciuto a Lione e attuale stella della squadra B del club transalpino.

Un elemento di grande prospettiva che fa gola a molti club europei. Ma in particolare al Milan di Ivan Gazidis e (forse) anche di Ralf Rangnick.

Kalulu è seguito dal Milan da diverso tempo. Primi sondaggi effettuati, come riporta Calciomercato.com, già a dicembre. Con buoni risultati del resto.

I rossoneri hanno fiutato l’occasione: il contratto di Kalulu è in scadenza il prossimo 30 giugno e fino a qualche tempo fa sembrava sicuro lo svincolo del classe 2000, acquistabile così a parametro zero.

Ma di recente l’Olympique Lione ha proposto il rinnovo a Kalulu, nel tentativo di blindarlo e al massimo cederlo al miglior offerente successivamente. Una condizione che al Milan non piace: non è un caso se l’ultimo contatto tra le parti risalga infatti a gennaio scorso.

Molto dipenderà dunque dalle trattative tra Kalulu, il suo entourage e la dirigenza dell’OL. In caso di mancato rinnovo, il terzino destro 19enne sarebbe un concreto obiettivo del Milan a costo zero.

