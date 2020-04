Bernardeschi idea viva, due buone notizie per il Milan

L’esterno della Juventus Federico Bernardeschi è stato vicino al Milan a gennaio. Ala riapertura del calciomercato i rossoneri potrebbero riprovarci.

Federico Bernardeschi è stato vicino all’approdo al Milan durante il calciomercato di gennaio. Il club rossonero ha lavorato sotto traccia insieme alla Juventus allo scambio con Paqueta, senza riuscire però a concludere l’affare.

Difficile che in estate le due società tornino a trattare nuovamente: il brasiliano continua a piacere ai bianconeri, che però non lo ritengono una priorità. Per l’ex Flamengo si sta così prospettando un futuro in Portogallo, con la maglia del Benfica. L’idea dei lusitani di mettere sul piatto il cartellino di Florentino piace particolarmente al Milan.

Tutto ciò non impedisce, comunque, ai rossoneri di poterci riprovare per Federico Bernardeschi.

L’esterno italiano continua ad essere sul mercato e la Juventus è pronta a cederlo.

La permanenza, sempre più certa di Maurizio Sarri, allontana ancora di più l’azzurro dai bianconeri. Senza Europeo, poi, non c’è il rischio che il prezzo del suo cartellino possa salire.

Due buone notizie, dunque, che avvicinano Bernardeschi al Milan.

Con un contratto in scadenza nel 2022 la Juve non può permettersi di tirare troppo la corda.

