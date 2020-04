Galli: “Milan, sarebbe bello e giusto ripartire da Pioli” 

Milan, Filippo Galli vota Stefano Pioli per la panchina rossonera. L’ex responsabile del settore giovanile suggerisce anche due nomi per il mercato rossonero.

Avanti con Stefano Pioli. Dipendesse da Filippo Galli, non vi sarebbero dubbi sulla prossima guida tecnica del Milan. L’ex rossonero, prima da difensore e poi da responsabile del settore giovanile, ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

I meriti del tecnico emiliano, a suo avviso, risalgono anche a prima dello sprint fornito da Zlatan Ibrahimovic: “Pioli ha fatto un buon lavoro e ha dimostrato di saper valorizzare un gruppo giovane come quello del Milan, migliorandolo anche prima dell’arrivo di Ibrahimovic”.

Continuare con Pioli significherebbe meritocrazia e continuità: “Ripartire da lui avrebbe senso e sarebbe anche bello, ma tutto dipende da quello che ha in testa la proprietà: in un club come il Milan l’allenatore deve avere l’appoggio totale da parte dei vertici”.

Galli poi punta su un giovane rossonero e suggerisce un nome per la mediana: “In rosa c’è Brescianini, che ha tutte le qualità per fare bene in prima squadra: è una mezzala con struttura fisica e senso del gol. In Italia mi piace molto Tonali”.

Per quanto riguarda invece Arkadiusz Milik, attaccante in uscita dal Napoli e nome caldo per sostituire il partente Ibra, il 56enne di Monza, premesso che terrebbe Ibrahimovic, dà la sua benedizione: “È un profilo interessante, ha esperienza e senso del gol: mi incuriosisce vederlo all’opera in rossonero”.

LEGGI ANCHE: MILAN-MASSARA, POSSIBILE COLPO DI SCENA