Calciomercato Milan, pazzo sogno Icardi – VIDEO

Mauro Icardi potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint-Germain e fare ritorno all’Inter. Il club parigino non è ancora convinto di investire i 70 milioni di euro previsti dall’accordo pattuito al termine dello scorso calciomercato estivo. Il bomber argentino ha avuto un buon rendimento nel PSG, ma rischia di non bastare. Secondo il quotidiano Corriere dello Sport, Icardi può essere un’opzione per l’attacco della Juventus e anche del Milan. Per la società rossonera fare un investimento così oneroso appare molto complicato, considerando i noti problemi di bilancio. Tuttavia, al giocatore non dispiacerebbe tornare a Milano e valuterebbe l’approdo sull’altra sponda del Naviglio se si presentasse l’opportunità concreta.

