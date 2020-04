Ivan Gazidis è disposto a discutere con Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola il rinnovo di contratto del numero 21 del Milan. Il divorzio non è ancora sancito.

Zlatan Ibrahimovic resterà oppure lascerà il Milan? Ancora non vi è certezza su nulla, ma le indiscrezioni delle ultime settimane hanno fatto propendere per l’addio.

La necessità del club di abbassare il monte ingaggi spinge il 38enne svedese lontano. Infatti, in base ai pre-accordi presi mesi fa il suo stipendio per la prossima stagione dovrebbe essere sui circa 6 milioni di euro netti in caso di rinnovo. Un importo decisamente alto.

Nonostante le voci sul probabile addio, oggi il quotidiano Il Giornale scrive che Ivan Gazidis ha informato Ibrahimovic e il suo agente Mino Raiola che il nodo rinnovo verrà affrontato appena ci sarà la ripresa della stagione.

Stando a questa indiscrezione, la conferma di Zlatan in rossonero non sarebbe ancora da escludere al 100%. Sicuramente resta qualcosa di complicato, anche perché all’esperto centravanti svedese piacerebbe chiudere la carriera vincendo e oggi risulta difficile immaginare un Milan ai vertici nel prossimo campionato di Serie A.

Ad ogni modo, non rimane che attendere che ricominci la stagione (ammesso che riparta veramente) per capire se Ibrahimovic potrà rimanere o meno. Il suo impatto sulla squadra è stato molto positivo e avere un giocatore del suo calibro fa comodo a un gruppo composto soprattutto da giovani con esperienza limitata. Gazidis ne è consapevole, pur dovendo salvaguardare l’equilibrio del bilancio.

