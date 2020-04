Milan, si torna alla carica per Torreira: la strategia rossonera 

Milan, ritorno di fiamma per Lucas Torreira. Sarebbe stato lo stesso giocatore a mandare messaggi al Diavolo. Ecco la nuova strategia rossonera per il centrocampista uruguaiano.

Milan, è di nuovo Lucas Torreira l’obiettivo a centrocampo. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo il tentativo a vuoto nell’ultima estate, il Diavolo è pronto a tornare alla carica per il regista uruguaiano in forza all’Arsenal.

E questa volta, ancor più dell’ultima circostanza, potrebbe esserci a favore anche la diretta volontà del calciatore. Sarebbe stato proprio il giocatore infatti, attraverso l’agente, a mandare segnali eloquenti in Via Aldo Rossi. Dopo due anni in Premier League, apprezzerebbe un ritorno in Italia e sa che in rossonero diventerebbe un punto fermo.

Milan, la strategia per Torreira

Il club rossonero, dall’altra parte, in questo tempo non ha mai smesso di interessarti e di tenere vivi i rapporti con i suoi agenti. La dirigenza non aspetta altro che il momento migliore per sferrare un altro assalto, intavolando una trattativa con i Gunners facendo leva sulla volontà del giocatore di tornare nel Bel Paese.

Il nodo più grosso è la cifra richiesta: 40 milioni di euro. Un valore enorme considerando tutte le difficoltà del caso, ma Elliott – rivela il quotidiano – potrebbe fare un’eccezione. Nella sua strategia, infatti, la proprietà valuta almeno un paio di operazioni robuste a centrocampo per permettere il salto di qualità alla mediana.

Una cessione importante poi potrebbe dare lo sprint giusto. Tipo quella di Frank Kessie o Lucas Paquetá. E al di là dell’aspetto qualitativo, c’è anche un discorso strettamente numerico considerando le uscite di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Serviranno innesti nella zona centrale del campo. E se vi è possibile inserire anche esperienza internazionale è ancora meglio.

Con Torreira in cabina di regia, Bennacer potrebbe spostarsi mezzala. Uno dei suoi ruoli preferiti e già interpretato alla grande tra Empoli e nazionale algerino. Lo stesso con cui si è affermato anche il miglior giocatore dell’ultima coppa d’Africa. Non ci sarebbe nessuna controindicazione, quindi, per il talento rossonero. Resterebbe comunque al centro del progetto.

