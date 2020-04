Liga, in campo ogni tre giorni: accordo trovato

Assocalciatori e Federazione spagnola hanno trovato un accordo: quando si potrà tornare in campo lo si farà ogni 72 ore. Priorità alla salute dei giocatori

La Liga è pronta a tornare in campo. Quando l’emergenza coronavirus sarà cessata il campionato ripartirà e ogni giornata verrà giocata ogni 72 ore. L’AFE, assocalciatori spagnola, e la Federazione hanno dunque trovato un accordo dopo una riunione che ha visto confrontarsi tutte le parti in causa.

Il numero uno della Federazione, Luis Rubiales, ha dato ovviamente priorità alla salute di tutti: si scenderà in campo solamente se ci saranno le condizioni per farlo. Quando si riprenderà verranno introdotte due pause in ogni tempo.

LEGGI ANCHE: RAKITIC HA SCELTO IL SUO FUTURO