Maldini-Milan, addio oppure no? Lo scenario

Non è ancora chiaro se Paolo Maldini farà parte del Milan del futuro. La sua permanenza nel management sportivo rossonero rimane incerto ad oggi.

In casa Milan sono attesi dei cambiamenti al termine dell’attuale stagione, ma non è ancora chiaro se Paolo Maldini resterà o meno.

L’addio di Zvonimir Boban sembrava dovesse essere seguito anche da quello di Maldini, seppur con una tempistica diversa. Più volte è trapelato che la leggenda rossonera avrebbe lasciato il club a fine stagione con l’attuale direttore sportivo Frederic Massara. Una permanenza oltre tale scadenza sarebbe difficile a causa di alcune frizioni avute con Ivan Gazidis.

Oggi il Corriere della Sera scrive che il direttore tecnico del Milan non ha ancora comunicato di volersene andare. Toccherà a lui decidere se rimanere o meno. Certamente è difficile immaginare una convivenza tra Paolo e Ralf Rangnick, nel caso in cui quest’ultimo approdasse in rossonero.

Maldini in due diverse occasioni ha definito il tedesco non adeguato al club. Di conseguenza sarebbe complicato per i due lavorare assieme nel Milan. Se la scelta dovesse ricadere su un altro allenatore, allora sarebbe più facile pensare a una permanenza della leggenda. Ma dovrà esserci un accordo ben definito con Gazidis sul progetto futuro.

