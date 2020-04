Sportmediaset – Milan, colpo di scena: cambiano i piani di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic via dal Milan a fine contratto? Non per forza…Le ultime news parlano di un cambio di strategia dei rossoneri.

Da giorni tutti i media nazionali sono d’accordo: Zlatan Ibrahimovic molto difficilmente continuerà la sua carriera al Milan.

Si parla di un addio per fine contratto, ma soprattutto perché il suo profilo, anche dal punto di vista economico, non rientrerebbe nel progetto tecnico-sportivo di Ivan Gazidis.

Ma secondo Sportmediaset potrebbe essere cambiato qualcosa negli ultimi giorni. Milan e Ibrahimovic sono tornati ad avvicinarsi, con lo svedese che potrebbe clamorosamente cambiare idea e tornare a parlare di rinnovo.

Ibra infatti non vuole appendere gli scarpini al chiodo, visto che con l’emergenza Coronavirus si è dovuto fermare. Ha voglia di riprendere, e magari continuare con la maglia rossonera addosso.

La dirigenza ha riallacciato i contatti con Mino Raiola, lo storico agente di Ibrahimovic, per cercare di trovare un accordo. Ad oggi dunque una permanenza del numero 21 per almeno un’altra stagione sembra più fattibile.

I prossimi mesi saranno decisivi, così come i piani del Milan: con l’ok di Ibra non è da escludere che Gazidis conceda una proroga al contratto dello svedese e trattenerlo almeno fino a giugno 2021.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK FRENA, ORA PIOLI SPERA NELLA CONFERMA