Sportmediaset – Milan, Rangnick frena. Pioli spera nella conferma

Ralf Rangnick ci sta pensando: molto dubbioso se accettare o meno la proposta rossonera. E Pioli ora può sperare…

Ralf Rangnick frena. E’ questa la notizia lanciata oggi da Sportmediaset, nell’aggiornamento riguardo il borsino sul futuro allenatore del Milan.

Il tedesco è sempre il favorito per guidare il Milan dalla prossima stagione, scelto da Ivan Gazidis in persona. Ma pare che Rangnick stia ragionando per bene prima di dare una risposta, non più così convinto di affidare al Milan il proprio futuro.

I motivi dello stop riguarderebbero le parole poco ‘amichevoli’ di Paolo Maldini e Zvonimir Boban nei suoi riguardi. I due dirigenti tempo fa hanno fatto intendere di non essere concordi con Gazidis su questa scelta. E non basta il licenziamento del croato per rendere la situazione meno tesa.

Ecco perché Stefano Pioli potrebbe tornare in corsa. L’attuale allenatore del Milan, che spesso si sente in discussione tra rumors e risultati negativi, vedrebbe in salita le sue quotazioni. Nel caso di ‘no’ di Rangnick, sarebbe proprio Pioli la scelta del club.

Infatti arrivano smentite su due ipotesi alternative: né Luciano Spalletti né il ritorno di Massimiliano Allegri sembrano essere nei piani del Milan. Due opzioni costose e poco in linea con il progetto. Rangnick o Pioli, il duello è iniziato.

