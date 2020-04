Calciomercato Milan, anche Cragno per il post-Donnarumma – VIDEO

C’è anche Alessio Cragno tra i portieri presi in considerazione dal Milan per l’eventuale sostituzione di Gianluigi Donnarumma. Il 25enne del Cagliari rappresenta un profilo molto interessante e il club rossonero potrebbe decidere di investire proprio su di lui se Gigio dovesse partire. L’attuale stagione per lui è iniziata tardi a causa di un lungo infortunio, ma in quelle precedenti ha avuto un ottimo rendimento e si è guadagnato anche la convocazione della nazionale maggiore italiana. Cragno ha un ingaggio molto più basso rispetto a Donnarumma e potrebbe essere una soluzione adatta per il futuro della porta del Milan. Il Cagliari non farà sconti, già nello scorso mercato estivo aveva fissato il prezzo sui 20 milioni di euro.

