Milan, occhi in casa Marsiglia: interessano Kamara e Thauvin

Boubacar Kamara e Florian Thauvin sono calciatori che potrebbero lasciare Marsiglia nel prossimo mercato estivo. Il Milan valuta entrambi per il futuro.

Il Milan potrebbe pescare qualche rinforzo dalla Ligue 1, campionato che il capo-scout Geoffrey Moncada conosce molto bene dati i suoi trascorsi nel Monaco. Ci sono giocatori che possono essere utili per il progetto rossonero.

Uno di questi è senza dubbio Florian Thauvin, esterno destro offensivo di 27 anni che milita nel Marsiglia. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2021 e al momento non c’è margine per un rinnovo. Il club francese, stando a quanto riferito dal quotidiano L’Equipe, prevede di cederlo. Oltre al Milan, anche la Roma è interessata.

Un altro calciatore del Marsiglia che il Diavolo valuta è Boubacar Kamara, difensore centrale classe 1999. Il contratto del giovane francese scade a giugno 2022. La valutazione del cartellino è già alta. Il direttore sportivo Andoni Zubizarreta si era così espresso mesi fa: «Apprendo dalla stampa che Upamecano del Lipsia è in vendita per la prossima estate e che ci sono club intenzionati a pagarlo 80 milioni di euro. Quando vedo giocare Dayot con Kamara nelle giovanili della Francia, penso che il prezzo di Boubacar sarà di 90 milioni».

Difficile pensare che Kamara possa avere un prezzo da 90 milioni, ma il Marsiglia intende guadagnare molto dalla sua eventuale cessione. Diverso il discorso per Thauvin, che con un contratto in scadenza nel 2021 deve essere venduto già in quest’estate e la valutazione non potrà essere troppo alta.

