Milan, dieta e programmi di allenamento: le direttive ai giocatori

Lo staff del Milan è in contatto costante con i calciatori rossoneri e ha fornito loro delle indicazioni da rispettare a livello di alimentazione e di allenamento.

Tutte le attività sportive sono sospese causa coronavirus e dunque ci si può allenare solamente a casa. I calciatori devono mantenersi in forma per farsi trovare più pronti possibile alla ripresa della stagione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, ai calciatori del Milan sono stati dati 4 programmi di allenamento da seguire sette giorni su sette. Si tratta di programmi variabili da 60-70 minuti. Ovviamente c’è una dieta da seguire. Un nutrizionista ha elaborato i piani alimentari in base alle esigenze di ciascuno dei giocatori.

Non è come allenarsi normalmente presso il centro sportivo, ma comunque c’è modo per tenersi in discreta condizione fisica. È importante seguire il programma dato dal club e non sgarrare, onde evitare problemi quando ci sarà la ripresa delle attività sportive. Oggi è difficile fare previsioni, ma certamente tutti i calciatori sperano di tornare al più presto a giocare con il pallone sul campo.

LEGGI ANCHE -> UN CLUB DI SERIE A SOGNA IBRAHIMOVIC PER L’ESTATE