No al Real Madrid – Solo il Milan per Giacinti

La scorsa estate Valentina Giacinti ha rifiutato il Real Madrid per continuare a sposare il progetto Milan, di cui è capitano

No al Real Madrid. L’attaccante del Milan Femminile, Valentina Giacinti, ha rifiutato la proposta dei Blancos per continuare a giocare con la maglia rossonera.

Come riporta il giornale spagnolo AS, il club della Capitale avrebbe contattato la calciatrice del Diavolo l’estate scorsa: i suoi numeri – 21 gol in campionato, che l’avevano resa la giocatrice con più goal della stagione – non erano passati inosservati, ma Giacinti ha preferito proseguire la sua avventura con i lMilan, di cui è capitano.

