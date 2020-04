Calciomercato Milan, via Paquetà per arrivare a Tonali – VIDEO

Sandro Tonali è uno dei giovani talenti italiani più interessanti oggi e anche il Milan lo ha seguito con molto interesse. Acquistarlo non è facile, sia per l’alta valutazione del cartellino che per l’agguerrita concorrenza delle altre big della Serie A e di alcune straniere. Il Brescia spera che si scateni un’asta per ricavare più possibile dalla cessione del centrocampista classe 2000. Il Milan pensa di trovare le risorse necessarie per l’investimento attraverso la cessione di Lucas Paquetà, giocatore che ha deluso in questa stagione. I soldi della sua vendita verrebbero spesi per Tonali, tifoso rossonero fin da bambino.

