Milan-Inter, derby a Pes 2020 con Diletta Leotta: l’iniziativa

Sabato 11 aprile si giocherà il primo derby sulla piattaforma di gioco Konami PES. Ecco i protagonisti dell’incontro, che vedrà Borghi come telecronista

E’ ormai un mese che la Serie A è ferma. L’ultima volta che il Milan ha messo piede in campo è stato l’8 marzo a San Siro, nel ko contro il Genoa. In questi giorni, tifosi e calciatori si consolati con il calcio virtuale.

Milan, Inter e DAZN hanno così deciso di organizzare un vero e proprio derby: rossoneri e nerazzurri, con la telecronaca di Stefano Borghi, si sfideranno sulla piattaforma di gioco Konami PES.

A difendere i colori del Milan sarà Rafael Leao, quelli dell’Inter, Sebastiano Esposito, che verranno intervistati a fine partita da Diletta Leotta.

La sfida sarà disponibile dalle 12.30 di sabato 11 aprile sull’App ufficiale del Club, i canali ufficiali Facebook, YouTube, il canale tematico Milan TV e sulla piattaforma DAZN.

A darne notizia è il sito ufficiale del Milan, che riporta le parole di Leao: “Nell’impossibilità di scendere in campo fisicamente sarà bello e divertente sfidare Sebastiano in questa partita a PES. Essendo un Derby c’è sempre voglia di vincere ma il principale obiettivo è quello di essere, per quanto possibile, vicini ai nostri tifosi in questo momento così complicato”.

La partita – sottolinea il club – si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dal Club per unire tutti i tifosi in questo momento di difficoltà e per alimentare la raccolta fondi che ha già superato i 600.000 euro per la lotta contro il Covid-19.

