Novellino: “Al Milan un solo campione. Pioli? Nessun dubbio”

Parla l’ex giocatore del Milan, Walter Novellino: dall’importanza di Zlatan Ibrahimovic in squadra all’addio di Boban, passando per il futuro di Pioli.

Walter Novellino ai microfoni di ‘Itasportpress’ ha parlato del Milan. L’ex giocatore rossonero punterebbe ad occhi chiusi su Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: “L’unico campione che hanno è lo svedese, ma penso che se ne andrà pure lui. Io gli rinnoverei il contratto al 100%. Lo svedese è importante anche per la crescita dei giovani rossoneri che messi davanti ai 70 mila di San Siro hanno paura.

Nessun dubbio sul mister: “Sì io lo terrei anche per la prossima stagione perché è stato bravo a modificare l’assetto in base agli uomini e alle necessità del momento. Pioli ha svoltato con il mio modulo preferito, il 4-2-3-1 che ha tutte le coperture, le uscite e le impostazioni.”

L’addio di Boban: “E’ stato un grande dispiacere per me il suo addio. E’ una persona perbene e diretta e poi ci ha messo la faccia ma questo non è il Milan di Berlusconi e che ho conosciuto io. Questa è una squadra senza campioni e la società attuale vuol far credere che i calciatori normali che hanno preso siano dei fuoriclasse”.

LEGGI ANCHE: MILAN, OCCASIONE DA MADRID