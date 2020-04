Beckham-Ronaldo, siparietto su Instagram: “Inglese? Buono, se bevo”

Siparietto sui social tra due grandi campioni passati anche da Milanello: David Beckham e il ‘fenomeno’ Ronaldo, amici ancora oggi.

Campioni sul campo da gioco in passato, campioni di ironia oggi. David Beckham e Ronaldo hanno regalato momenti di ilarità nella loro diretta Instagram.

I due straordinari ex calciatori hanno fatto la storia. Beckham è stato uno dei migliori talenti inglesi, oltre ad un’icona di eleganza e glamour. Ronaldo il ‘fenomeno’ rappresenta ancora oggi secondo molti uno dei campioni assoluti nella storia del calcio.

In una conversazione tra i due via social, per sfuggire alla noia della quarantena, Beckham e Ronaldo si sono stuzzicati. In particolare sulla capacità del brasiliano di parlare la lingua inglese.

“Come va oggi il tuo inglese? – ha chiesto Beckham all’ex compagno di squadra. Va male ovviamente – ha risposto Ronie – Anche se migliora quando bevo. Magari un po’ di vino, ma in quarantena sto provando a non bere nulla”.

Tanti anche i complimenti: “In Brasile sei ancora considerato uno dei migliori e dei più famosi – ha detto Ronaldo all’amico, che ha risposto “Ronie, giocare con te a Madrid è stato mitico”.

I due si sono dimostrati molto affiatati. Hanno condiviso molti anni con la maglia del Real Madrid, ma entrambi hanno anche indossato la casacca del Milan.

Ronaldo ha giocato in rossonero dal gennaio 2007 all’estate 2008. Beckham invece, voluto fortemente da Adriano Galliani, giocò in prestito con il Milan da gennaio a maggio 2009 e negli stessi mesi anche per il 2010.

