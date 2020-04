Sky – Panchina Milan, decideranno Monaca e Almstadt

I due dirigenti rossoneri pronti ad avere maggiori poteri all’interno del Milan. Prima decisione: la scelta del nuovo allenatore rossonero.

Cambiano le gerarchie all’interno della dirigenza Milan. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport parlano di novità a livello decisionale nel club.

In particolare la scelta del prossimo allenatore del Milan dovrebbe spettare a due dirigenti in ascesa. Saranno Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt a prendere questa importante decisione, a valutare il nome ideale per sostituire Stefano Pioli in panchina.

I due manager sono uomini fidati e voluti fortemente da Ivan Gazidis, in particolare Almstadt che potrebbe addirittura diventare il prossimo direttore sportivo del Milan che verrà.

Dirigenza Milan: Maldini e Massara con poteri limitati

Se fosse confermata questa rivelazione, significherebbe automaticamente un declassamento per due dirigenti attualmente centrali nel Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara rischiano di essere tagliati dalle decisioni più importanti del settore tecnico. Un chiaro segnale, dopo il licenziamento di Zvonimir Boban, sulla volontà dell’a.d. Gazidis di prendere la maggior parte del potere decisionale.

Un Milan dunque che andrà verso una rivoluzione strategica e gerarchica. A questo punto sembra difficile che una bandiera come Maldini possa continuare a restare all’interno del club senza poteri nell’area tecnica.

L’allenatore che Moncada e Amstadt sembrano caldeggiare è sempre Ralf Rangnick, con cui i contatti sono continui. Ma occhio alle opzioni alternative: gli spagnoli Marcelino e Unai Emery scalpitano.

