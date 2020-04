Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Todibo? – VIDEO

Jean-Clair Todibo è stato un obiettivo del Milan nel calciomercato di gennaio, quando serviva un difensore centrale per rinforzare un reparto che aveva perso Leo Duarte per infortunio. Nonostante la trattativa avviata, l’accordo con il Barcellona e con il giocatore non venne raggiunto. L’ex Tolosa si è trasferito in Germania allo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, cifra che il club tedesco non sembra disposto a investire visti i problemi economici generati dall’emergenza coronavirus. In caso di ritorno a Barcellona, il Milan potrebbe nuovamente farsi avanti per Todibo dato che almeno un innesto al centro della difesa verrà preso.

