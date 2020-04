Campos allo scoperto: “Ho ricevuto delle proposte”

Campos, accostato in questi giorni al Milan, ha parlato del suo futuro, ammettendo la possibilità di poter lasciare il Lille al termine della stagione

Ivan Gazidis è pronto a cambiare nuovamente il volto del Milan. La prossima estate potrebbe esserci un nuovo arrivo tra i dirigenti: il nome di Rangnick, nonostante le smentite, sembra essere quello in cima alla lista dei desideri dell’AD ma in questi giorni è tornato di moda nuovamente il profilo di Luis Campos.

L’attuale dirigente del Lille, senza far riferimento al Milan, ha ammesso la possibilità di poter lasciare i francesi: “Ci sono stati approcci e ci sono approcci per poter dare alla mia carriera una nuova direzione – ammette ai microfoni di ‘Maisfutebol’ – Per rispetto delle persone che lavorano in questi club, non faccio nomi ma ci sono state delle proposte”.

Campos, però, al momento, sembra pensa solamente al Lille: “Sto benissimo dove sono, ho un rapporto straordinario con il mio presidente. È stato lui a convincermi a venire, le cose stanno andando molto bene e credo che sarà molto difficile abbandonare il progetto Lille”.

