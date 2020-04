Seedorf batte Cristiano Ronaldo: è sua la sfida degli addominali | VIDEO

Clarence Seedorf ha vinto la sfida degli addominali contro Cristiano Ronaldo. Ecco il video postato su Instagram dell’ex centrocampista del Milan

44 anni e non sentirli. Clarence Seedorf ha un fisico da fare invidia a chiunque; un fisico che siamo certi gli permetterebbe, ancora oggi, di giocare in moltissime squadre del massimo campionato di Serie A.

Il campione olandese oggi si è reso protagonista della sfida di addominali che sta infiammando i social. L’ex centrocampista del Milan ha accettato la sfida lanciata da Cristiano Ronaldo, esibendosi in ben 143 addominali in 45 secondi, battendo così il giocatore della Juventus fermatosi a 142.

