Calcio, Malagò: “Allenamenti? Lo stop verrà prolungato”

La dichiarazioni del presidente CONI Giovanni Malagò, sicuro riguardo alla proroga sulle restrizioni alle attività sportive.

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Radio per parlare della ripresa delle attività sportive.

Ci sarà ancora un prolungamento dello stop, come probabilmente confermerà il premier Giuseppe Conte quest’oggi, annunciando un nuovo Decreto governativo.

“Suppongo che ci sarà un prolungamento allo stop degli allenamenti per le squadre di calcio – ha detto Malagò – Il nuovo DPCM che il Governo sta preparando in queste ore dovrebbe confermarlo. Quando si riprenderà? Lo stop durerà almeno fino al 27 aprile, se non al primo weekend di maggio”.

Dunque le squadre di Serie A non potranno riprende a lavorare in gruppo fino alla fine del mese corrente. Le restrizioni si allungano, la ripresa dei campionati resta ancora un rebus.

LEGGI ANCHE -> DONNARUMMA ALLA JUVE? C’E’ UN OSTACOLO