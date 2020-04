Milan, colpo Willian: buone notizie dalla Spagna

Barcellona e Real Madrid si tirano fuori dalla corsa a Willian. L’esterno brasiliano a giugno sarà libero di trovare una nuova squadra dopo l’addio al Chelsea

Willian è tra le occasioni a costo zero del prossimo calciomercato. L’attaccante brasiliano – come da lui stesso annunciato qualche giorno fa – non rinnoverà il contratto con il Chelsea. Ad oggi non ci sono stati accordi con altre squadre vista la volontà di proseguire con gli inglesi.

Ma la richiesta di 3 anni di contratto da parte dell’ala hanno fatto arenare la trattativa, con i londinesi disposti a mettere sul piatto al massimo 2 anni.

Willian è così libero di trovare una nuova sistemazione e da settimane il suo nome viene accostato anche al Milan. Le squadre interessate al brasiliane sono diverse, sia in Italia, con la Juventus in prima linea, sia all’estero.

Ma dalla Spagna arriva una buona notizia: secondo quanto riportato dal portale Defensa Central, Barcellona e Real Madrid si sarebbero tirate fuori dalla corsa al giocatore, dicendo no al suo entourage.

