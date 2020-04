Calciomercato Milan news, Rangnick smentisce l’accordo – VIDEO

Ralf Rangnick non dovrebbe diventare il prossimo allenatore del Milan. È stato proprio l’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull a smentire l’esistenza di un accordo per il suo trasferimento in rossonero, anche se ha ammesso che in passato ci sono stati contatti che però non hanno portato a nulla di concreto. Le parole del tedesco sono state abbastanza chiare, seppur non vada esclusa una smentita di facciata come altre volte è capitato. Ma se non sarà Rangnick a sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione, allora sarà curioso vedere quale allenatore verrà scelto dal club.

LEGGI ANCHE -> Milan, la verità dietro la smentita di Rangnick