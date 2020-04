Sportmediaset – Rangnick o Emery? Ibrahimovic ha una preferenza

Secondo Mediaset il futuro di Zlatan Ibrahimovic dipende dall’incontro che avrà con Gazidis nelle prossime settimane. Lo svedese ha “proposto” il nuovo allenatore.

Nell’edizione odierna di Sportmediaset, il giornalista Claudio Raimondi ha fatto il punto della situazione sul futuro di Ibrahimovic.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante svedese incontrerà Ivan Gazidis dopo che la questione Coronavirus si risolverà. Tutto dipenderà da questo colloquio: il dirigente spigherà i suoi piani e Ibra deciderà cosa fare.

Sarà importante anche la decisione dell’amministratore delegato sull’allenatore. Ibrahimovic spinge per la conferma di Stefano Pioli, ma Gazidis sembra avere idee diverse.

Ralf Rangnick è sempre la prima opzione. Ma il Milan è ancora sulle spine: il tedesco spinge per avere pieni poteri, anche sul mercato. E qui entra in gioco Paolo Maldini: bisognerà chiarire la sua posizione prima di poter dare il via libera a Rangnick. Emery comunque è un’alternativa.

Ibra attende. Al momento è in Svezia e si allena con l’Hammarby. Il suo incontro con Gazidis nelle prossime settimane sarà decisivo per il suo futuro in rossonero. Intanto sembra aver preso un’altra importante decisione.