Marca – Thiago Silva torna al Milan? Apertura dell’agente

L’agente di Thiago Silva apre al ritorno al Milan, a rivelarlo è Marca. Il giocatore non rinnoverà con il Paris Saint-Germain. Ma c’è anche un altro club.

Una cosa è certa: Thiago Silva lascerà il Paris Saint-Germain. Dopo otto lunghi anni, il difensore lascerà la Francia. Ha il contratto in scadenza a giugno e la dirigenza non vuole rinnovarglielo.

Secondo Marca.com, a Parigi ci sarà una vera e propria rivoluzione della rosa.

Si riparte da Neymar e Kylian Mbappé, mentre Thiago Silva e Edinson Cavani, due veterani del PSG, andranno via.

Per l’attaccante uruguagio si prospetta un futuro in Spagna: c’è l’Atletico Madrid che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Molto più interessante la questione Thiago Silva.

Il brasiliano è corteggiato anche dal Barcellona, come scrive l’autorevole quotidiano spagnolo. Ma l’opzione Milan non è da escludere, anzi.

Secondo Marca, l’agente di Thiago avrebbe aperto le porte ad un possibile ritorno in rossonero. Sarebbe un’operazione molto importante per la società di via Aldo Rossi. Insieme a Zlatan Ibrahimovic, sul quale però ci sono ancora molti dubbi per la prossima stagione, potrebbe rappresentare la base di esperienza da cui ripartire.

LEGGI ANCHE: MILAN, ECCO L’OFFERTA PER TONALI