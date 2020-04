Di Marzio: “Milan, Ibrahimovic e Tonali: le ultime”

Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali sono i protagonisti in questi giorni del calciomercato del Milan: ecco il punto fatto dal giornalista Di Marzio

Il giornalista Gianluca Di Marzio – intervenendo ai microfoni di ‘Sky Sport’ – ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. In questi giorni a tenere banco sono soprattutto i rumors attorno a Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali.

Le voci sull’attaccante continuano a rincorrersi ora dopo ora. Nelle ultime si è ipotizzato un ritorno in Svezia, nell’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario. L’esperto di mercato ha confermato che non ci sono grandi margini di permanenza per volere reciproco.

Il nome più caldo in entrata è, invece, quello del centrocampista del Brescia. I rossoneri hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore per capire i margini di una trattativa che si preannuncia difficile.

Tonali è ritenuto un profilo perfetto per il Milan ma – come ammesso da Di Marzio – la concorrenza è davvero spietata. Piace in Italia a Inter e Juventus e all’estero c’è da registrare l’interessamento da parte del Real Madrid.

