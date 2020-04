Milan, Rangnick chiede un acquisto per reparto: 8 nomi in lista

Milan, un acquisto per ogni singolo reparto: è questo il piano di Ralf Rangnick per l’eventuale approdo. L’intento è costruire una nuova spina dorsale con già diversi nomi già nel mirino.

Almeno un acquisto per reparto. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, saranno queste le richieste di Ralf Rangnick qualora dovesse approdare da tecnico o dirigente del Milan. La parola chiave in ogni caso sarebbe la stessa: rivoluzione.

L’intento è infatti creare una nuova spina dorsale. Perché è dalla fondamenta che si costruiscono le squadre, ed è proprio a questo che vorrebbe lavorare il 61enne tedesco nel caso diventasse rossonero. Pertanto ci si muoverebbe per l’arrivo di un portiere, di un difensore, di un centrocampista e di un attaccante.

Milan, gli obiettivi di Rangnick e del club

E ci sarebbero anche alcuni nomi già nei pensieri del tecnico e della società. Tra i pali, per esempio, la cessione inevitabile di Gianluigi Donnarumma porterebbe un tesoretto che potrebbe essere reinvestito su Alex Meret del Napoli, con Juan Musso dell’Udinese piano B sullo sfondo.

Per quanto riguarda invece la difesa, Rangnick sarebbe pronto a pescare da quella Bundesliga che conosce benissimo. Si tratterebbe nel caso del 20enne Evan N’Dicka, cresciuto nell’Auxerre e da due stagioni all’Eintracht, ma sono monitorati anche il norvegese Kristofer Ajer che gioca nel Celtic e il 23enne Robin Koch del Friburgo.

A centrocampo, riferisce il quotidiano, è Sandro Tonali il sogno più ambizioso dell’allenatore straniero. La concorrenza è feroce e ci sono big assolute sulle sue tracce, ma il 19enne potrebbe scegliere il Diavolo che potrebbe garantirgli un posto da titolare. Se poi dovesse esserci Rangnick, tecnico abituato ad esaltare i giovani, la suggestione potrebbe farsi ancor più ghiotta.

In attacco, come sostituto o compagno di reparto di Zlatan Ibrahimovic, resta caldo il nome di Arkadiusz Milik ma occhio anche a Timo Werner. Il 24nne attaccante del Lipsia è ovviamente un figlioccio di Rangnick, ma da questo punto di vista servirebbe un investimento singolo importante. Da almeno 50 milioni di euro.

