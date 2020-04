Non solo il Milan, concorrenza italiana per Scamacca

Scamacca è un obiettivo del Milan. L’attaccante, protagonista in Serie B con la maglia dell’Ascoli, piace ai rossonero ma anche ad un altro club italiano.

Gianluca Scamacca è finito in cima alla lista della spesa del Milan. L’attaccante italiano di proprietà del Sassuolo si è messo in luce in Serie B con la maglia dell’Ascoli, realizzando 11 gol in 25 partite stagionali.

I rossoneri sono intenzionati a chiudere la trattativa il prima possibile, mettendo sul piatto un’offerta vicina ai 15 milioni di euro per convincere i neroverdi.

Il calciatore classse 1999 è considerato il profilo ideale per il nuovo progetto del Milan: il giovane italiano ovviamente non arriverebbe per fare il titolare ma per crescere alle spalle del centravanti titolare.

Scamacca, però, non piace solo al club rossonero: sulle tracce dell’ex Primavera della Roma – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – ci sarebbe anche il Torino, pronto ad una vera e propria rivoluzione in estate.

