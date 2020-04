Calciomercato Milan news, occhi su Emerson e Hansen – VIDEO

Il Milan nella prossima finestra estiva del calciomercato potrebbe acquistare un nuovo terzino destro e tra i profili presi in considerazione c’è Emerson de Souza, 21enne brasiliano di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia. Positiva la sua stagione fino a prima dello stop della Liga causa coronavirus. Anche Inter e Tottenham lo hanno seguito con interesse. Nel mirino del Milan pure un giovanissimo attaccante olandese, si tratta di Sontje Hansen. Il classe 2002 milita nell’Ajax e ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Piace anche a Manchester City, Juventus e Lipsia. Può essere un’occasione interessante per il prossimo mercato estivo.

LEGGI ANCHE -> LA STRATEGIA DEL MILAN PER PRENDERE TONALI